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Эндокринолог Табеева рассказала, как витамин D может навредить сердцу и костям

Если принимать слишком много витамина D, могут возникнуть серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, а у пожилых людей станут хрупкими кости. Об этом рассказала "Газете.ру" рассказала эндокринолог Камиля Табеева.

Эндокринолог рассказала, как витамин D может навредить
© Pxhere

Считается, что для детей слишком большая доза витамина D равна 40 000 ME (международных единиц) на протяжении нескольких месяцев. У взрослых эта граница выше — на уровне 50 000 ME. Камиля Табеева отмечает, что о гипервитаминозе можно говорить, когда в крови человека витамина D больше 150 нг/мл.

По словам специалиста, когда в организме много витамина D, повышается уровень кальция. Это влияет на стенки сосудов и сердечную мышцу. Может нарушиться сердечный ритм, возникнуть патологии сердечно-сосудистой системы.

Ученые установили связь между длительным COVID-19 и уровнем витамина D в организме

При этом кальций вымывается из костей, что приводит к повышенной хрупкости. Костная ткань начинает разрушаться.

Ранее "Рамблер" рассказывал об опасных сочетаниях витаминов.

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