Гастроэнтеролог рассказала о последствиях боли в животе на фоне стресса

По словам медика, во время стрессовой ситуации в организме вырабатывается кортизол. Гормон заставляет нервные клетки кишечника "встрепенуться", из-за чего сводит живот.

Эксперт подчеркнула: если такое происходит редко, бить тревогу не стоит. Однако если человек находится в состоянии хронического стресса, могут возникнуть серьезные проблемы с желудком. В частности, эрозии, язвы, а также запоры или понос.