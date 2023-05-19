Гастроэнтеролог рассказала о последствиях боли в животе на фоне стресса

Гастроэнтеролог Гришина рассказала о последствиях боли в животе на фоне стресса
Гастроэнтеролог Наталья Гришина рассказала, чем чревата боль в животе на фоне стресса.
По словам медика, во время стрессовой ситуации в организме вырабатывается кортизол. Гормон заставляет нервные клетки кишечника "встрепенуться", из-за чего сводит живот.
Эксперт подчеркнула: если такое происходит редко, бить тревогу не стоит. Однако если человек находится в состоянии хронического стресса, могут возникнуть серьезные проблемы с желудком. В частности, эрозии, язвы, а также запоры или понос.
Вдобавок к этому, стресс крайне неблагоприятно сказывается на микрофлоре кишечника.
Ранее "Рамблер" рассказывал об опасных спутниках боли в животе.