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1 час назад

Стало известно, какие опасные спутники у боли в животе

Мира Маркина

Стоит насторожиться, если параллельно с болью в животе снижается вес, меняется уровень гемоглобина или возникают некоторые другие симптомы. Их перечислил доктор медицинских наук Дмитрий Бордин в разговоре с "Мослентой".

Стало известно, какие опасные спутники у боли в животе
Фото: PxherePxhere

По словам доктора, при болях в животе вес не должен становиться меньше, если на то нет причин. Помимо этого, необходимо следить, сколько в крови гемоглобина. Если его уровень снижается и перестает хватать дыхания во время привычных физических нагрузок, стоит без промедления обращаться к медикам.

Еще один симптом, при обнаружении которого обязательна медицинская консультация, — ночные боли в животе и кровь в стуле. Если возникает такая ситуация, это основание сделать колоноскопию. По словам Дмитрия Бордина, у человека с таким симптомом необязательно выявят онкологическое заболевание: симптомы могут указывать на раннюю стадию незначительного "неблагополучия". В таком случае заболевание возможно взять под контроль, полностью вылечить и никак не повлиять на продолжительность жизни.

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