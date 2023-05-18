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Диетолог Соломатина объяснила, почему после 60 лет не стоит есть варенье

У людей старше 60 лет малиновое варенье повышает риск развития диабета, а также может спровоцировать аллергию и заболевания ЖКТ. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина Москве 24.

Диетолог объяснила, почему после 60 лет не стоит есть варенье
© Unsplash.com

Несмотря на высокое содержание витамина C в малиновом варенье, для пожилых людей оно может быть опасно.

Так, по словам врача, у некоторых может быть индивидуальная непереносимость малины, тогда она вызовет аллергию.

Важно также, что у людей после 60 лет могут быть лишний вес, диабет, преддиабет, инсулинорезистентность, а малиновое варенье содержит очень много сахара, что только усугубит эти состояния.

Диетолог отметила, что даже, если у человека нет этих состояний в анамнезе, частое употребление варенья, может привести к их развитию из-за большого количества сахара в составе.

Кроме того, у людей после 60 лет чаще встречается гастрит, язва и другие подобные заболевания. А при проблемах с желудочно-кишечным трактом в стадиях обострения варенье может ухудшить состояние.

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