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Хирург Умнов перечислил болезни любителей пива

Те, кто часто пьет пиво, могут заработать "синдром бычьего сердца" и умереть от инфаркта. Об этом News.ru рассказал хирург Александр Умнов.

По словам специалиста, из-за пива не только возникает "пивной живот", но и развиваются смертельно опасные заболевания. В частности, удар приходится на сердечно-сосудистую систему.

Кобальт, которого много в пене, вызывает "синдром бычьего сердца": стенки органа становятся толще, а полости — шире. Из-за этого сердце быстрее изнашивается, а позже возникает ишемическая болезнь, тромбоэмболия легочной артерии.

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Такие проблемы со здоровьем способны привести к сердечному приступу. Он, в свою очередь, может закончиться летальным исходом. В числе других опасных последствий употребления пива — гипертония и варикоз.

Ранее "Рамблер" писал о влиянии пива на мужскую эрекцию.

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