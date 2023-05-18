$80.76+0.7887.57+0.41

Психотерапевт Фомин объяснил, из-за чего может дергаться глаз

Подергивание века или брови чаще всего говорит о том, что человек перенапрягается эмоционально или испытывает серьезный стресс. Об этом "Вечерней Москве" рассказал психотерапевт Евгений Фомин.

По словам специалиста, невротическое подергивание века или бровей указывает на долго продолжающийся стресс. Симптом возникает, например, если человек находится в конфликте месяц или год.

Избавиться от тревожного состояния, которое обращает на себя внимание тиками, можно двумя способами. Наиболее простой из них — обратиться к неврологу. Он спланирует терапию, порекомендует подходящие антидепрессанты и нейролептики. Результат может быть заметен уже через две недели.

Психотерапевт Перри предложила способ избавиться от навязчивых сожалений

Можно также проработать проблему самостоятельно, провести серьезную работу над собой. Поможет задать себе вопросы: "Почему я настолько остро воспринимаю эту ситуацию?", "Почему это меня так задевает?", "Как с этим справиться?". Так будет легче выявить причину стресса и постепенно устранить ее.

Тем не менее, такой путь может занять 2-3 месяца и растянуться до года в зависимости от того, насколько серьезна проблема, которая стала причиной тяжелого состояния и нервного тика.

Ранее "Рамблер" объяснял, чем опасен короткий сон.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий