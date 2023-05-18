Подергивание века или брови чаще всего говорит о том, что человек перенапрягается эмоционально или испытывает серьезный стресс. Об этом "Вечерней Москве" рассказал психотерапевт Евгений Фомин.

По словам специалиста, невротическое подергивание века или бровей указывает на долго продолжающийся стресс. Симптом возникает, например, если человек находится в конфликте месяц или год.

Избавиться от тревожного состояния, которое обращает на себя внимание тиками, можно двумя способами. Наиболее простой из них — обратиться к неврологу. Он спланирует терапию, порекомендует подходящие антидепрессанты и нейролептики. Результат может быть заметен уже через две недели.

Можно также проработать проблему самостоятельно, провести серьезную работу над собой. Поможет задать себе вопросы: "Почему я настолько остро воспринимаю эту ситуацию?", "Почему это меня так задевает?", "Как с этим справиться?". Так будет легче выявить причину стресса и постепенно устранить ее.

Тем не менее, такой путь может занять 2-3 месяца и растянуться до года в зависимости от того, насколько серьезна проблема, которая стала причиной тяжелого состояния и нервного тика.

Ранее "Рамблер" объяснял, чем опасен короткий сон.