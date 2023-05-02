Врач-психотерапевт Юрий Вяльба рассказал, в чем заключается опасность короткого сна. Подробностями эксперт в беседе с "Аргументами и фактами".

По словам медика, излишне долгий или короткий сон может быть связан с различными заболеваниями. Например, у человека, который продолжительное время спит меньше шести часов, могут развиться нервные расстройства, а также проблемы с сердцем, обменом веществ.

Однако врач отметил, что синдром короткого сна, когда сон длится меньше шести часов и человек просыпается отдохнувшим, может быть связан и с генетической особенностью, и с делом привычки.