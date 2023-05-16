Терапевт назвала самые частые причины боли в ногах после 60 лет

Врач-терапевт Татьяна Романенко объяснила, что у людей старше 60 лет боли в ногах могут предвещать патологии позвоночника и дегенеративные изменения хрящевых и костных структур. Об этом врач рассказала в интервью Москве 24.

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Кроме того, боль в ногах может предупреждать нарушение обмена вещества или проявляться при подагре, отложении солей мочевой кислоты.