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Терапевт Романенко назвала самые частые причины боли в ногах после 60 лет

Врач-терапевт Татьяна Романенко объяснила, что у людей старше 60 лет боли в ногах могут предвещать патологии позвоночника и дегенеративные изменения хрящевых и костных структур. Об этом врач рассказала в интервью Москве 24.

Терапевт назвала самые частые причины боли в ногах после 60 лет
© Unsplash

Кроме того, боль в ногах может предупреждать нарушение обмена вещества или проявляться при подагре, отложении солей мочевой кислоты.

Болевые ощущения в ногах могут провоцировать остеопороз, остеопения, когда кости становятся более мягкими, когда нервные волокна и окончания передавливаются.

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