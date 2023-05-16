Терапевт назвала несовместимые с вождением лекарства

Управление автомобилем после принятия успокаивающих, снотворных и некоторых антигистаминных препаратов не рекомендуется. Об этом сообщила в беседе с "Москвой 24" врач-терапевт Надежда Чернышова.

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Специалист утверждает, что эти лекарства могут снизить скорость реакции водителя, увеличивая вероятность возникновения аварий. По ее словам, важно ознакомиться с инструкцией к препарату и узнать его влияние на вождение.

Особенно осторожны нужно быть с успокаивающими средствами, снотворными препаратами и лекарствами, применяемыми в неврологии. Фенобарбитал и некоторые другие препараты, используемые для снятия нервного напряжения, могут оказывать влияние на способность управлять автомобилем. Поэтому перед садлением за руль необходимо тщательно оценить состояние и возможное влияние принимаемых лекарств, подчеркнула врач.

Также, утверждает эксперт, следует быть осторожным с препаратами от аллергии. Некоторые старые антигистаминные препараты могут оказывать негативное воздействие на вождение, в то время как современные противоаллергические лекарства обычно не оказывают такого влияния. Прием медикаментов должен быть осознанным и соблюдать необходимые меры предосторожности на дороге, резюмировала она.

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