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Врач Кондрахин объяснил, что приводит к болезням легких

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин отметил, что курение не является единственной причиной возможных проблем с легкими, поскольку и другие факторы, такие как плохая экология, могут негативно влиять на здоровье. В беседе с «Вечерней Москвой» он подчеркнул, что сигареты по-прежнему являются главным источником серьезных заболеваний сердца.

Врач объяснил, что приводит к болезням легких
© stock.adobe.com

Специалист указал, что табакокурение является самой вредной привычкой и приводит к серьезным изменениям в легких. Однако последние исследования показывают, что использование вейпов оказывает еще более негативное воздействие на здоровье по сравнению с традиционными сигаретами. Кондрахин уверен, что электронные сигареты также наносят серьезный ущерб здоровью.

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Кроме того, эксперт отметил, что наркотические вещества могут также повлиять на состояние легких, особенно при их внутривенном употреблении. Это, в свою очередь, по его словам, может привести к развитию инфекций и заражению внутренних органов.

Кондрахин также подчеркнул, что хронические инфекционные заболевания, например, бронхиты, отрицательно сказываются на состоянии легких. Помимо этого, плохая экология и регулярное использование бытовой химии могут спровоцировать проблемы с легкими. Постоянное нахождение в загазованной и задымленной обстановке, а также близость к химическому производству и использование вредных химических веществ в бытовой химии могут негативно сказаться на состоянии легких, резюмировал эксперт.

Ранее мы писали, что названы ранние симптомы болезни, которая оставляет дыры в легких.

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