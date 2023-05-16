Врач объяснил, что приводит к болезням легких

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин отметил, что курение не является единственной причиной возможных проблем с легкими, поскольку и другие факторы, такие как плохая экология, могут негативно влиять на здоровье. В беседе с «Вечерней Москвой» он подчеркнул, что сигареты по-прежнему являются главным источником серьезных заболеваний сердца.

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Специалист указал, что табакокурение является самой вредной привычкой и приводит к серьезным изменениям в легких. Однако последние исследования показывают, что использование вейпов оказывает еще более негативное воздействие на здоровье по сравнению с традиционными сигаретами. Кондрахин уверен, что электронные сигареты также наносят серьезный ущерб здоровью.

Кроме того, эксперт отметил, что наркотические вещества могут также повлиять на состояние легких, особенно при их внутривенном употреблении. Это, в свою очередь, по его словам, может привести к развитию инфекций и заражению внутренних органов.

Кондрахин также подчеркнул, что хронические инфекционные заболевания, например, бронхиты, отрицательно сказываются на состоянии легких. Помимо этого, плохая экология и регулярное использование бытовой химии могут спровоцировать проблемы с легкими. Постоянное нахождение в загазованной и задымленной обстановке, а также близость к химическому производству и использование вредных химических веществ в бытовой химии могут негативно сказаться на состоянии легких, резюмировал эксперт.

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