Врач-диетолог Лиза Афинская объяснила, что антибиотики могут негативно влиять на полезные бактерии, которые поддерживают высокий уровень иммунитета и общее хорошее самочувствие. Ее слова приводит Царьград.

Для восстановления нормальной работы кишечника эксперт советует включить в рацион определенные продукты. По ее словам, важно добавить источники резистентных крахмалов, такие как гречка, овсяные хлопья и бобовые.

Также, утверждает специалист, необходимо употреблять продукты, богатые полифенолами, такие как виноград, оливки, капуста, брокколи, а также пробиотики. Кисломолочные продукты и квашеная капуста тоже могут быть полезными, резюмировала диетолог.

Ранее мы писали о том, что диетолог перечислил продукты, которые вызывают воспаление.