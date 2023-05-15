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Диетолог Афинская назвала способ восстановить работу ЖКТ после приема антибиотиков

Врач-диетолог Лиза Афинская объяснила, что антибиотики могут негативно влиять на полезные бактерии, которые поддерживают высокий уровень иммунитета и общее хорошее самочувствие. Ее слова приводит Царьград.

Для восстановления нормальной работы кишечника эксперт советует включить в рацион определенные продукты. По ее словам, важно добавить источники резистентных крахмалов, такие как гречка, овсяные хлопья и бобовые.

Почему в рационе должны быть продукты, богатые витамином Д3

Также, утверждает специалист, необходимо употреблять продукты, богатые полифенолами, такие как виноград, оливки, капуста, брокколи, а также пробиотики. Кисломолочные продукты и квашеная капуста тоже могут быть полезными, резюмировала диетолог.

Ранее мы писали о том, что диетолог перечислил продукты, которые вызывают воспаление.

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