Врач объяснила, почему нельзя полоскать рот маслом

Некоторые ученые утверждают, что растительное масло имеет антисептический эффект, поэтому нужно им полоскать рот. Однако эксперт отметила, что масло не заменит гигиену рта. Кроме того не существует исследований, которые бы доказали, что этот способ помогает в лечении парадонтоза и кариеса.