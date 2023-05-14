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Гастроэнтеролог Кашух опровергла пользу масла для полости рта

Гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Екатерина Кашух опровергла миф о пользе полоскания рта растительным маслом. Об этом сообщает "Секрет Фирмы".

Врач объяснила, почему нельзя полоскать рот маслом
© Unsplash.com

Некоторые ученые утверждают, что растительное масло имеет антисептический эффект, поэтому нужно им полоскать рот. Однако эксперт отметила, что масло не заменит гигиену рта. Кроме того не существует исследований, которые бы доказали, что этот способ помогает в лечении парадонтоза и кариеса.

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Врач призвала не забывать о гигиене полости рта: чистке зубов, использовании ирригатора и зубной нити. Также она отметила, что не все заболевания являются последствием воспалительных процессов в полости рта. В случае проблем Кашух посоветовала обследовать ЖКТ.

Ранее сообщалось, что стоматолог назвал разрушающую зубы частую привычку.

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