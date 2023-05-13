Ученые близки к созданию лекарства от последствий инсульта

Биологи из Университета Осаки нашли молекулы, которые улучшили состояние мышей после инсульта. Соответствующая научная статья появилась в журнале Stroke.

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Ишемический инсульт, который вызывает блокировка притока крови к мозгу, — частая причина инвалидности и смерти. Изменения, которые происходят в головном мозге, могут быть обратимы, если растворить тромбы специальным препаратом в течение 4,5 часов. Ученые описали молекулы, которые способны облегчить восстановление когнитивных и двигательных функций после инсульта даже в случае, если лекарство введут на следующий день.

По данным исследователей, белки R-spondin 3 (RSPO3) и LGR4 инициируют каскад реакций в клетках, благодаря чему воспаление в мозге становится меньше. Помимо этого, белки стимулируют восстановление отростков нервных клеток мозга.

Ученые вводили в мозг мышей RSPO3, благодаря которому активировался белок LGR4, через 24 и 48 часов после ишемического инсульта. Спустя девять дней после инсульта у мышей, которым вводили RSPO3, было меньше двигательных и сенсорных нарушений, чем у тех, кто получал плацебо.

Молекулы, которые усиливают воспаление, стали менее активными, а нейроны начали разрастаться заметнее. Такой эффект возник в связи с тем, что хуже стал вырабатываться белок TLR4, стимулирующий воспаление.

Результаты исследования демонстрируют, что лечение может быть полезно и на более поздних стадиях инсульта. Использование молекул, которые воздействуют на RSPO3 и LGR4, может стать перспективным направлением в разработке новых способов вылечить ишемический инсульт. Однако перед клиническими испытаниями на людях еще необходимо решить ряд проблем.

Ранее стало известно, что помогает восстанавливаться после инсульта.