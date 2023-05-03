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Ученые выяснили, что помогает при восстановлении после инсульта

Ученые из Гетеборгского университета заявили, что физическая активность имеет большое значение для более успешного восстановления после перенесенного инсульта. По их словам, необходимо не менее четырех часов легких нагрузок в неделю. Соответствующее исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Для своего исследования ученые собрали данные почти о 1400 мужчинах и женщинах (средний возраст 72 года), которые перенесли инсульт в период с октября 2014 года по июнь 2019 года. Из них 53 процента увеличили свою физическую активность, а 47 процента — ограничили.

Когда икота связана с инсультом или раком

В итоге те пациенты, которые поддерживали физическую активность в течение шести месяцев после инсульта, чувствовали себя лучше, чем те, кто этого не делал.

Таким образом, ученые сделали выводы, что физические нагрузки направлены на изменение конфигурацим мозга. К ним можно отнести езду на велосипеде, пешие прогулки, садоводство, рыбалку, настольный теннис и многое другое.

Ранее ученые выяснили, что сверхурочная работа повышает риск инсульта на 29-45%.

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