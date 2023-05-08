Медики рассказали, какие популярные способы похудеть не работают

Ученые из Университета штата Огайо в США пришли к выводу, что для похудения нет смысла пропускать приемы пищи и пить специальные таблетки. Соответствующая научная статья появилась в журнале Journal of the American Heart Association.

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Исследователи изучили данные более чем 20 тысяч человек, которые участвовали Национальном обследовании здоровья и питания с 2007 по 2016 год. Добровольцы ответили на вопросы демографической анкеты и привели сведения о своих пищевых привычках и образе жизни. Авторы исследования также оценили общее состояние их организма.

17 тысяч человек сбросили меньше 5% массы тела, сохранили или увеличили вес. У остальных масса тела уменьшилась минимум на 5% за то же время.

Проанализировав данные исследования, ученые поняли, что похудению способствовали правильное питание и спорт. Пропуск приемов пищи и таблетки для снижения веса по рецепту либо почти не меняли ситуацию в лучшую сторону, либо приводили к результату, который был противоположен желаемому.

У участников исследования, которые снизили вес по меньшей мере на 5%, были более хорошие показатели по потреблению белка, рафинированных злаков и добавленного сахара. Помимо этого, по сравнению с теми, чей вес почти не изменился, у таких взрослых был ниже уровень холестерина и более умеренная физическая нагрузка.

Ученые считают, что результаты их работы позволят обновить рекомендации по сохранению здоровья сердца и сосудов.

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