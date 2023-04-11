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1 час назад

Хирург Шмидт заявила об опасности модного способа «быстрого» похудения

Катерина Саломе

Применение медикаментов, предназначенных для лечения сахарного диабета, в качестве метода похудения может повлечь опасные последствия для организма, предупреждает бариатрический хирург Елена Шмидт. Ее слова приводит "Лента.ру".

Врач заявила об опасности модного способа «быстрого» похудения
Фото: unsplash.comunsplash.com

Лекарство "Оземпик" (семаглутид), первоначально разработанное для лечения сахарного диабета, в настоящее время широко используется для быстрого снижения веса. Однако его прием может вызвать серьезные заболевания, утверждает врач. т

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Среди них эксперт выделила рак щитовидной железы, почечная недостаточность, нарушения зрения и острый панкреатит. Поэтому она призывает проводить предварительное обследование и консультацию с врачом.

Более того, прием таких лекарств может вызвать «синдром отмены». в таком случае сброшенные килограммы быстро вернутся.

Ранее мы писали о том, что врач раскрыл безопасный способ похудения за месяц.

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