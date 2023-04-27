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1 час назад

Кардиолог Копылов перечислил главные признаки инсульта

Мира Маркина

Проблемы с равновесием, речью и онемение должны насторожить, поскольку могут быть признаками инсульта. Об этом "Радио 1" рассказал кардиолог Филипп Копылов.

Прежде всего стоит обратить внимание на равновесие и речь человека. Если у него возникли трудности во время разговора и не может ходить так, как раньше, необходимо срочно обратиться к специалисту.

Онемение отдельных частей тела тоже должно насторожить, как и проблемы мимики. Невозможность пошевелить уголками губ и бровями может быть тревожным знаком.

Медики выяснили, что дневной сон и храп грозят инсультом

При инсульте ключевую роль играет скорость. Чем меньше времени пройдет до попадания в больницу, тем больше вероятность того, что человека спасут, напомнил эксперт.

Ранее "Рамблер" писал об утреннем предвестнике инсульта.

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