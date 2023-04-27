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Невролог Тихоновский рассказал, как недосып может быть связан с инфарктом

Недостаточный сон негативно воздействует на все системы органов и способен приводить к состояниям, которые опасны для жизни. Это могут быть галлюцинации или, если недосып хронический, сердечно-сосудистые заболевания с инфарктом и инсультом в качестве последствий. Об этом "Газете.ру" рассказал невролог Антон Тихоновский.

По словам эксперта, взрослым людям рекомендуется спать 7-9 часов в сутки. Если неделю эта норма уменьшается даже на несколько часов, состояние человека можно считать депривацией.

Прежде всего недосып ухудшает когнитивные функции, снижает работоспособность и становится причиной эмоциональных нарушений. Через 17 часов без сна внимание и память человека на том же уровне, что при 0,5 промилле алкоголя в крови. Если не спать трое суток, начнутся галлюцинации.

Неочевидные вещи, на которые влияет недосып

Кроме того, при недостатке сна человек становится раздражительным, нервная система не успевает обработать накопленные за день эмоции и впечатления. Кроме того, когда человек недостаточно спит, в его организме становится меньше вещества, которое подавляет аппетит, и больше — вещества, которое его стимулирует. В связи с этим человек набирает вес.

Так как во время сна тело активно регенерирует ткани, при недостаточном его количестве раны заживляются хуже, на восстановление после травм или утомления требуется больше времени.

Кроме того, постоянное отклонение от рекомендуемого времени сна повышает вероятность того, что у человека разовьется метаболический синдром, который способен привести к инфаркту и инсульту.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как недосып повышает риск тромбоза.

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