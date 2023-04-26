Уролог назвал опасную болезнь, которую часто игнорируют

Уролог и профессор Джеймс Грин рассказал об опасном для мужчин заболевании, которое часто игнорируют. Об этом сообщает The Sun.

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Специалист заявил, что одним из опасных заболеваний считается перекуре яичка. Большинство лиц мужского пола не обращают внимание на дискомфорт и боль, а заболевание может грозить ампутацией.

Он рассказал, что после перекура у хирургов есть шесть часов на то, чтобы все восстановить. Если этого не происходит, кровоснабжение в органе останавливается и его нужно удалять.

Грин назвал симптомы перекрыта яичка: непрекращающаяся и сильная боль в яичках и животе, рвота. Он призвал не лечиться в случае заболевания на дому, так как это может быть опасно,