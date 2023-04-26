Уролог назвал опасную болезнь, которую часто игнорируют

Уролог Грин назвал опасную болезнь, которую часто игнорируют
Уролог и профессор Джеймс Грин рассказал об опасном для мужчин заболевании, которое часто игнорируют. Об этом сообщает The Sun.
Специалист заявил, что одним из опасных заболеваний считается перекуре яичка. Большинство лиц мужского пола не обращают внимание на дискомфорт и боль, а заболевание может грозить ампутацией.
Он рассказал, что после перекура у хирургов есть шесть часов на то, чтобы все восстановить. Если этого не происходит, кровоснабжение в органе останавливается и его нужно удалять.
Грин назвал симптомы перекрыта яичка: непрекращающаяся и сильная боль в яичках и животе, рвота. Он призвал не лечиться в случае заболевания на дому, так как это может быть опасно,
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