Выбор щетки зависит от пациента и его конкретной ситуации. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявила член Профессионального общества гигиенистов стоматологических России, гигиенист Немецкого Имплантологического Центра Елена Захарова.

Среди распространенных ошибок в чистке зубов специалист выделила быстрое и поверхностное движение щеткой, неправильная постановка щетки, отсутствие привычки чистить зубы со всех сторон. Врачи-гигиенисты проводят обучение по правильному методу чистки, однако не все люди хотят за этим следить. Для таких пациентов, электрическая зубная щетка является наиболее подходящим вариантом, уточнила медик.

Захарова отмечает, что при серьезных проблемах со здоровьем полости рта неправильный выбор щетки или ее режим работы может ухудшить состояние. Речь идет о воспалении десен, гиперчувствительности зубов или больших скоплениях налета,

Она также подчеркивает важность консультации у стоматолога, так как электрические зубные щетки имеют разные режимы чистки и показаны различным категориям пациентов. Например, кому-то может понадобиться интенсивный режим, кому-то щадящий, а кто-то может нуждаться в режиме, предназначенном для пациентов с коронками или имплантами. В случае с обычными мануальными щетками, важно учитывать их твердость и форму головки.

Ранее мы писали о том, что стоматолог назвал разрушающую зубы частую привычку.