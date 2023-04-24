Ученые доказали, что гонорея может передаваться через поцелуй

Австралийские ученые из Мельбурнского центра сексуального здоровья провели масштабный сравнительный анализ исследований о способах передачи венерических заболеваний. Специалисты пришли в выводу, триппером можно заразиться и через поцелуи. Отчет о работе опубликован в издании eClinicalMedicine.

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В мета-анализ было включено 2322 человека, которые сообщили о своих заболеваниях, передающихся половым путем. Выяснилось, что среди зарегистрированных случаев заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), люди заражались гонореей не только в результате сексуального контакта, но также через поцелуи.

Ученые уточнили, что в таком случае человек, скорее всего, заражается гонореей ротоглотки (она находится в задней части горла)

По словам исследователей, бактерии гонореи могут попасть в организм через слюну, что позволяет предположить о потенциальной возможности передачи инфекции через обмен слюной во время поцелуев.

Также использование слюны в качестве смазки во время секса представляет опасность заражения ЗППП.

Ученые отметили, что основной способ заражения гонореей - это половой контакт при незащищенном вагинальном, оральном или анальном сексе.

Несмотря на риск заражения ЗППП при поцелуях, вероятность инфицирования гораздо выше во время секса. Поэтому ученые рекомендуют регулярно проходить тестирование на венерические заболевания и ВИЧ.