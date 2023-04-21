Врач-диетолог клиник «Атлас» Анастасия Ефимова дала советы по подготовке к летнему сезону. Она заявила о необходимости контроля баланса калорий, количества потребляемых продуктов и напитков, обращения внимания на потребление клетчатки и минимум 150 минут физической активности в неделю, сообщает «Газета.Ru».

Эксперт советует ограничить потребление кондитерских изделий, мучных изделий и сахара, включая добавленный сахар. Также она рекомендует выбирать цельнозерновые продукты вместо быстрых углеводов, которые содержатся в рисе, макаронах и белом хлебе.

Ефимова отмечает, что часто проблема заключается не только в выборе продуктов, но и в количестве потребляемой пищи. Она советует использовать посуду меньшего размера, а также мерные ложки или кухонные весы, чтобы оценить размеры порций, и не отвлекаться на телевизор, телефон или работу во время приема пищи.

Для достижения лучшего результата к правильному питанию необходимо добавить регулярные физические нагрузки, включая хотя бы две силовые тренировки в неделю, чтобы нарастить мышечную массу, которая поможет сжигать больше калорий. Для тех, кто не может или не хочет заниматься спортом, Ефимова предлагает подниматься по лестнице вместо лифта или эскалатора, парковаться подальше, чтобы пройти больше пути, и гулять по парку вместо встречи с друзьями в кафе.

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