Прежде чем извлекать клеща, необходимо смазать его жиром. Об этом радио Sputnik рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Если выдернуть клеща без специальной обработки, хоботок насекомого может остаться в коже и стать причиной нагноения. Легче всего смазать клеща жиром, например растительным маслом, говорит иммунолог.

Клеща нужно отдать в лабораторию сразу после того как он будет извлечен. Если на месте укуса будут пятна, необходимо незамедлительно обратиться ко врачу.

В числе заболеваний, которыми могут заразить клещи, клещевой боррелиоз. Его возможно вылечить, только пока не прошел месяц с момента укуса.

Ранее "Рамблер" писал о периоде активности клещей.