Клещи становятся активными, когда сходит снег. Об этом, а также о необходимых мерах предосторожности "Ленте.ру" рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По словам Марьинского, каждый год сезон клещей начинается в разное время. Он связан со сходом снега, поскольку эти насекомые обитают в верхнем слое почвы. Летать и прыгать клещи не умеют, поэтому и нападают на человека тоже с земли, травинок или веток кустарников не выше 1,5 метра.

Чтобы защититься от клещей, необходимо использовать репеллентные средства, распылять их на одежду. Особое внимание должно быть уделено нижней части тела. Важно также обеспечить максимальную видимость насекомого: в этом помогут светлые однотонные брюки.

Если клещ все же укусил, необходимо как можно быстрее его извлечь и сдать на анализ — узнать, не переносит ли насекомое энцефалит или болезнь Лайма. Чтобы вытащить клеща, нужно использовать специальную клещедерку или нитку. Но если уверенности в своем умении извлечь насекомое нет, лучше срочно обратиться к врачу.

Ранее "Рамблер" писал о первых признаках укуса клеща.