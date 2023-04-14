Если укусил клещ, по его внешнему виду невозможно определить, насколько он опасен. Поэтому незамедлительно нужно обратиться в больницу и сдать насекомое на анализ, рассказала агентству "Прайм" терапевт высшей категории Ольга Александрова.

Если насекомое переносит энцефалит, после укуса может подняться температура, заболеть голова, возникнуть озноб, боль в мышцах и проблемы с пищеварением. Симптомы нередко схожи с гриппом и ОРВИ или ротавирусом.

Чтобы как можно скорее диагностировать заболевание, необходимо обратиться в доступный травмпункт, чтобы врач извлек ужалившее насекомое и отдал его в лабораторию. Стоит отправить клеща на анализ и в том случае, если извлечь его удалось самостоятельно.

Чем быстрее станет понятно, что насекомое заразило человека энцефалитом, тем скорее врач сможет назначить лечение, которое предупредит тяжелые последствия. Заболевание, способное развиться после укуса клеща, поражает нервную систему и в определенных случаях очень опасно.

Чтобы защитить себя, необходимо надевать закрытую одежду в лес, парк и за город, а также пользоваться репеллентами. Стоит периодически осматривать себя, одежду и домашних питомцев, которые выходили на улицу. Прежде чем отправиться в регион, где много клещей, стоит за две недели до поездки привиться от клещевого энцефалита.

Ранее "Рамблер" писал о том, что начался сезон активности клещей.