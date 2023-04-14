$81.68-0.4290.00+0.24
2 часа назад

Терапевт Александрова объяснила, как вести себя при укусе клеща

Мира Маркина

Если укусил клещ, по его внешнему виду невозможно определить, насколько он опасен. Поэтому незамедлительно нужно обратиться в больницу и сдать насекомое на анализ, рассказала агентству "Прайм" терапевт высшей категории Ольга Александрова.

Если насекомое переносит энцефалит, после укуса может подняться температура, заболеть голова, возникнуть озноб, боль в мышцах и проблемы с пищеварением. Симптомы нередко схожи с гриппом и ОРВИ или ротавирусом.

Чтобы как можно скорее диагностировать заболевание, необходимо обратиться в доступный травмпункт, чтобы врач извлек ужалившее насекомое и отдал его в лабораторию. Стоит отправить клеща на анализ и в том случае, если извлечь его удалось самостоятельно.

Иммунолог Крючков перечислил первые признаки укуса клеща

Чем быстрее станет понятно, что насекомое заразило человека энцефалитом, тем скорее врач сможет назначить лечение, которое предупредит тяжелые последствия. Заболевание, способное развиться после укуса клеща, поражает нервную систему и в определенных случаях очень опасно.

Чтобы защитить себя, необходимо надевать закрытую одежду в лес, парк и за город, а также пользоваться репеллентами. Стоит периодически осматривать себя, одежду и домашних питомцев, которые выходили на улицу. Прежде чем отправиться в регион, где много клещей, стоит за две недели до поездки привиться от клещевого энцефалита.

Ранее "Рамблер" писал о том, что начался сезон активности клещей.

Новости,Видео,Ольга Александрова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий