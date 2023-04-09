Выяснилось, что факторы женского и мужского ожирения разные

Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что факторы ожирения для женщин и мужчин неодинаковые. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Brain Communications.

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Почти 200 человек от 18 до 55 лет ответили на вопросы анкеты, рассказав о наличии или отсутствии детских травм, тревоги, пищевой зависимости. Каждый участник исследования прошел три разных МРТ головного мозга.

В результате выяснилось, что у женщин, которые пережили травму в раннем возрасте, есть изменения в отдельных областях мозга. Это доказывает, что пациентки с ожирением могут быть более тревожными, чем пациенты. Женщинам труднее перестать употреблять ультра-обработанные продукты, поскольку они сильнее реагируют на их вид, запах и вкус.

Из этого также следует, что компульсивное переедание, которое обусловлено эмоциями, может играть ключевую роль в женском ожирении. Мужчины, как правило, обращают внимание на то, как тот или иной продукт будет воспринят их кишечником.

Ученые отмечают, что двунаправленная механическая связь оси кишечник-мозг действительно важна, хоть причинно-следственные отношения между тревогой, депрессией, ожирением и нейронными сигнатурами установить пока не удалось.

Ранее "Рамблер" писал о "парадоксе ожирения".