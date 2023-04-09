Если возникает хроническое нарушение сна, стоит проверить, как работает щитовидная железа и достаточно ли в организме железа. Об этом "Газете.ру" рассказал Руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин.

По словам эксперта, при бессоннице не лишено смысла сдать анализы на ТТГ и Т4 или только на ТТГ. Это поможет оценить функцию щитовидной железы. Понять, не связаны ли нарушения сна с дефицитом железа, позволят анализы на ферритин и растворимых рецепторов к трансферрину.

Дорогие анализы, которые оценивают концентрацию нейромедиаторов, мелатонина и витаминов, Калинкин делать не рекомендует. По его словам, они нецелесообразны с точки зрения диагностики.

Стоит проверить, хватает ли в организме витамина B12, говорит сомнолог. Для этого сдают анализ на метималоновую кислоту. Тем не менее результаты и этого исследования не будут абсолютно точными: их должен оценить врач.

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