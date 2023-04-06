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1 час назад

Российские ученые обнаружили изменения в мозге, которые возникают при стрессе

Мира Маркина

Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ имени И. Канта) обнаружили изменения в мозге, которые возникают при стрессе. Результаты исследования опубликованы в Current Issues in Molecular Biology.

Специалисты провели эксперименты над мышами и пришли к выводу, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) изменяет работу мозга мышей и, как следствие, препятствует образованию у них новых нервных клеток.

Почему во время стресса надо пить воду

По словам экспертов, если развитие данного психического состояния зависит от разнообразия генома и условий среды обитания у грызунов, это должно быть верно и для людей. Однако ученые считают, что для точного определения нужны комплексные генетические исследования.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему стресс становится причиной атеросклероза.

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