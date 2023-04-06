Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ имени И. Канта) обнаружили изменения в мозге, которые возникают при стрессе. Результаты исследования опубликованы в Current Issues in Molecular Biology.

Специалисты провели эксперименты над мышами и пришли к выводу, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) изменяет работу мозга мышей и, как следствие, препятствует образованию у них новых нервных клеток.