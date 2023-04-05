Онколог назвал способы профилактики, снижающие вероятность рака

Профессор, кандидат медицинских наук, онколог и гепатолог Александр Серяков назвал способы профилактики рака. Об этом сообщают "Известия".

По словам врача, на сегодняшний день существует только две вакцины. Одна из них защищает от ВПЧ, так как некоторые штаммы могут провоцировать онкологию. ВПЧ провоцирует появление злокачественных опухолей гортани, ротовой полости и языка, половых органов. Рекомендуется делать прививку подростком до того момента, пока они не начнут жить половой жизнью.

Вторая вакцина для профилактики онкологии представляет собой прививку от гепатита В и может защищать от появления рака печени. Как правило, эту прививку ставят в роддоме, но если этого не произошло, ее можно поставить взрослому.