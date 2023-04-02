$76.45+0.1482.39-0.75
4 часа назад

Врач Кутушов раскрыл распространенную ошибку, повышающую риск рака в пять раз

Мира Маркина

Чтобы не допустить онкологических заболеваний, важно не только вести здоровый образ жизни и правильно питаться, но и следить за состоянием полости рта. Об этом в своем телеграм-канале написал токсиколог токсиколог Михаил Кутушов.

Врач раскрыл частую ошибку, повышающую риск рака в пять раз
Фото: PxherePxhere

По словам эксперта, когда люди принимают препараты для желудка, кишечника или печени, часто игнорируют начальный этап пищеварения. При этом, если в ротовой полости становится больше патогенных микроорганизмов, последующие этапы пищеварения тоже проходят с нарушениями и работа ЖКТ может сбиться. В числе последствий такой ситуации появление злокачественных опухолей.

Врач объясняет, что эти же бактерии будут всасываться в кровь и это чревато тем, что они осядут на опухоли. Воспаление в полости рта делает рак любого типа вероятнее в два-пять раз.

Онколог Жукова раскрыла причины развития рака желудка

Из этого следует, что не стоит допускать возникновения таких заболеваний как кариес, пульпит, стоматит, пародонтит и прочие недуги, которые ухудшают состояние полости рта.

"Если есть дисбиоз кишечника, то вероятнее всего он есть и в полости рта", — поясняет врач.

Как пишет профессор, для профилактики недугов важно принимать пробиотики. Идеально подойдут такие, которые оказывают действие и на полость рта, и на кишечник.

Ранее "Рамблер" писал о пищевых привычках, которые могут вызвать рак.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий