Врач раскрыл частую ошибку, повышающую риск рака в пять раз

Чтобы не допустить онкологических заболеваний, важно не только вести здоровый образ жизни и правильно питаться, но и следить за состоянием полости рта. Об этом в своем телеграм-канале написал токсиколог токсиколог Михаил Кутушов.

Фото: Pxhere Pxhere

По словам эксперта, когда люди принимают препараты для желудка, кишечника или печени, часто игнорируют начальный этап пищеварения. При этом, если в ротовой полости становится больше патогенных микроорганизмов, последующие этапы пищеварения тоже проходят с нарушениями и работа ЖКТ может сбиться. В числе последствий такой ситуации появление злокачественных опухолей.

Врач объясняет, что эти же бактерии будут всасываться в кровь и это чревато тем, что они осядут на опухоли. Воспаление в полости рта делает рак любого типа вероятнее в два-пять раз.

Из этого следует, что не стоит допускать возникновения таких заболеваний как кариес, пульпит, стоматит, пародонтит и прочие недуги, которые ухудшают состояние полости рта.

"Если есть дисбиоз кишечника, то вероятнее всего он есть и в полости рта", — поясняет врач.

Как пишет профессор, для профилактики недугов важно принимать пробиотики. Идеально подойдут такие, которые оказывают действие и на полость рта, и на кишечник.

Ранее "Рамблер" писал о пищевых привычках, которые могут вызвать рак.