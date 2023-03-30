Аллергикам нежелательно выбирать квартиру на первом этаже, а последние этажи не будут благоприятны для людей с болезнями сердца. Об этом врач-терапевт Елена Игнатикова рассказала радио Sputnik.

По словам эксперта, близость подвалов увеличивает вероятность того, что на первом этаже появится плесень. Если влажность воздуха высокая, необходимо проветривать помещения, причем жителям этажей выше тоже следует это делать. Если плесень заметна на стенах, необходимо обратиться в городскую службу, чтобы в доме провели дезинфекцию.

Для тех, у кого есть аллергия, плесень — провокатор, повод для беспокойства. Грибок также навредит людям, у которых ослаблен иммунитет или есть хронические заболевания легких. Если инфекция такого рода постоянно будет в квартире, это тоже может поразить легкие, вылечить которое будет нелегко.

То, как расположен дом, также играет не последнюю роль в определении, насколько жилье благоприятно для конкретного человека. Если рядом автомобильная дорога, на нижних этажах будет большое количество пыли и дорожной грязи.

Квартиры на верхних этажах вряд ли подойдут людям с болезнями сердечно-сосудистой системы, избыточным весом или повышенным давлением. Если с такими особенностями здоровья подниматься на лифте, приблизительно до 10 этажа могут возникнуть артериального давления. Скоростной лифт может негативно повлиять на сосуды и их регуляцию, подчеркнула врач.