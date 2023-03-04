Медики установили, что транспортный шум и болезни сердца связаны

Ученые из Университета Майнца доказали, что между сердечно-сосудистыми заболеваниями и транспортным шумом есть связь. Соответствующую статью опубликовал Canadian Journal of Cardiology.

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Обзор более чем 35 существующих академических работ показал, что повышенный риск артериальной гипертензии связан с дорожным шумом, в особенности ночным. Всемирная организация здравоохранения считает доказательства "очень ненадежными", а результаты проанализированных исследований противоречивыми.

Сильнее всего, согласно результатам исследований, связь между ишемической болезнью сердца и транспортным шумом. Несколько работ указали на то, что авиационный шум способен сделать более вероятной смерть при сердечных заболеваниях, особенно при ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, аритмии и инфаркте миокарда. Повышенный риск был у женщин и жителей домов, которые построили раньше 1970 года.

По данным исследований, здоровые люди, которые подвергались воздействию авиационного или железнодорожного шума ночью, начинали хуже спать, у них становилось больше гормона стресса и повреждалась внутренняя стенка сосудов, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые полагают, что последующие исследования должны быть направлены на то, чтобы выяснить, способны ли традиционные сердечно-сосудистые препараты или изменения городской среды сгладить негативную реакцию человеческого организма на транспортный шум.

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