Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Ученые: как пропуск завтрака влияет на организм

Мира Маркина

Американские ученые провели исследование на мышах и опубликовали его результаты в медицинском журнале Immunity.

Как пропуск завтрака влияет на организм
Фото: UnsplashUnsplash

Ученые провели ряд экспериментов, в ходе которых одну группу мышей кормили завтраком, а другим в это время давали лишь воду. Исходя из результатов, полученных спустя некоторое время наблюдений, стало ясно, что у тех мышей, которые не получали питания, в крови значительно снижалось количество моноцитов – крупных белых кровяных клеток, отвечающих за работу иммунитета и защищающих организм от развития серьезных заболеваний и инфекций.

Уровень моноцитов начинал снижаться спустя 4 часа после пропущенного завтрака почти на 90%.

Примечательно также, что как только мыши из "голодающей" группы получали свой пропущенный прием пищи спустя сутки, уровень белых кровяных клеток, способствующих укреплению иммунитета, начинал вновь расти.

Терапевт назвала опасные для иммунитета привычки

Однако из-за резкого увеличения моноцитов, у мышей появлялись признаки серьезного воспалительного процесса, что тоже снижало иммунитет.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему мед и лимон не укрепляют иммунитет.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий