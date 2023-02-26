Как пропуск завтрака влияет на организм

Американские ученые провели исследование на мышах и опубликовали его результаты в медицинском журнале Immunity.

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Ученые провели ряд экспериментов, в ходе которых одну группу мышей кормили завтраком, а другим в это время давали лишь воду. Исходя из результатов, полученных спустя некоторое время наблюдений, стало ясно, что у тех мышей, которые не получали питания, в крови значительно снижалось количество моноцитов – крупных белых кровяных клеток, отвечающих за работу иммунитета и защищающих организм от развития серьезных заболеваний и инфекций.

Уровень моноцитов начинал снижаться спустя 4 часа после пропущенного завтрака почти на 90%.

Примечательно также, что как только мыши из "голодающей" группы получали свой пропущенный прием пищи спустя сутки, уровень белых кровяных клеток, способствующих укреплению иммунитета, начинал вновь расти.

Однако из-за резкого увеличения моноцитов, у мышей появлялись признаки серьезного воспалительного процесса, что тоже снижало иммунитет.