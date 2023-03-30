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31 минуту назад

Аллерголог Паршина заявила об опасности отдыха у моря для людей с хроническими заболеваниями

Мира Маркина

Широко распространено мнение о пользе отдыха на морском побережье. Для кого отпуск в жарких странах может обернуться проблемами со здоровьем, «Аргументам и Фактам» объяснила аллерголог-иммунолог Евгения Паршина.

Эксперт заявила, что воздержаться от поездки к морю в первую очередь стоит тем, кто переживает острую стадию какого-либо заболевания. То же касается людей, страдающих гипертонией, болезнями почек, ОРВИ. Онкология (в том числе рак щитовидной железы) будет противопоказанием к длительному пребыванию на солнце.

Как избежать отравлений и кишечных инфекций в путешествиях

Стоит отложить отпуск в жарких странах тем, кто недавно перенес инсульт, инфаркт, имеет серьезные проблемы с работой сердца и сосудов, заявила эксперт.

С осторожностью отдыхать на море стоит людям с кожными заболеваниями или вторичными инфекциями. По словам эксперта, для них контакт с водой опасен из-за возможного обострения симптомов.

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