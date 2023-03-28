Аллергия на пыльцу может проявляться в виде ринита и нескольких других симптомов. Об этом иммунолог Евгений Варламов рассказал РИАМО.

Поллиноз — сезонные заболевания, которые возникают из-за аллергической реакции на пыльцу растений.

По словам эксперта, самое типичное проявление поллиноза — аллергический ринит. У человека затрудняется дыхание, в носу появляется зуд. Пациент чихает и жалуется на выделения из носа.

Если такое затруднение сохраняется долго, у человека может измениться выражение лица: чуть приподнимается верхняя губа и неправильно сформируется прикус.

Помимо аллергического ринита, часто появляются зуд губ и языка, а также чувство стеснения в горле, добавляет врач.