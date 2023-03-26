Урологи: у женщин часто связаны проблемы со сном и с оргазмом

Ученые из Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что женщины, у которых апноэ (остановки дыхания во сне) или бессонница, реже испытывают оргазм. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Urology.

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В ходе исследования изучались медицинские карты почти трех миллионов женщин. Ученые обнаружили, что те, у кого возникает апноэ во сне, в два раза реже не испытывают проблем с сексуальным возбуждением. У 70% таких пациенток были сложности и с тем, чтобы достичь оргазма.

Женщины бессонницей аналогично не могли достичь оргазма или в два-три раза, чем женщины в среднем, испытывали трудности, связанные с возбуждением.

Исследователи предполагают, что корреляция может быть обусловлена тем, что при расстройствах сна падает уровень половых гормонов. Ученые также отметили, что в большинстве случаев не диагностируются и не подвергаются лечению ни женская сексуальная дисфункция, ни расстройства сна.