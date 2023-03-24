Врач раскрыла внезапную пользу зеленого горошка для пожилых

Еще один важный элемент в зеленом горошке - это магний, который, как говорит врач, необходим нам для того, чтобы мы были спокойны, расслаблены. Он также регулирует артериальное давление, влияет на состояние костной ткани, волос, ногтей и необходим для многих обменных процессов в организме.