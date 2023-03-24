Врач раскрыла внезапную пользу зеленого горошка для пожилых

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с Москвой 24, в чем польза зеленого горошка для пожилых людей.
По словам эксперта, зеленый горошек может нормализовать давление, понизить уровень сахара и холестерина в крови, укрепить сердечно-сосудистую систему и улучшить работу мозга.
"Калий в составе зеленого горошка укрепляет сердечно-сосудистую систему, регулирует водно-солевой баланс. Он выводит излишнюю жидкость, избавляет от отеков", – подчеркнула Елена Соломатина.
Еще один важный элемент в зеленом горошке - это магний, который, как говорит врач, необходим нам для того, чтобы мы были спокойны, расслаблены. Он также регулирует артериальное давление, влияет на состояние костной ткани, волос, ногтей и необходим для многих обменных процессов в организме.
Кроме того, в горошке содержатся растительный белок, холин, витамины группы B и клетчатка.