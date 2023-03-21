Врач назвал главную опасность покупок с уличных лотков

На улицах российских городов часто можно встретить уличных торговцев. Однако покупать у них товары может быть опасным, заявил врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов в беседе с «Невскими новостями».

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Специалист отметил, что речь идет не только о продуктах питания, но и косметике и игрушках. Как правило, по его словам, такие продавцы работают без сертификатов и разрешений на торговлю.

При покупке фруктов или овощей велика вероятность столкнуться с отравлением, подчеркнул доктор. Среди основных симптомов он выделил головные боли, рези в животе, ухудшение памяти и концентрации внимания. А некачественная косметика помимо отравления может вызвать еще и аллергическую реакцию, резюмировал он.

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