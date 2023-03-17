Женщину впервые вылечили от ВИЧ с помощью пуповинной крови

Ученые из Университета Джонса Хопкинса сообщили, что им удалось помочь ВИЧ-положительной женщине смешанной расы. Больше четырех лет назад она перенесла трансплантацию пуповинной крови и находится в ремиссии иммунодефицита. Отчет появился в журнале Cell.
Пациентам, которых удавалось вылечить от ВИЧ, пересаживали стволовые клетки с двумя копиями мутации CCR5-Δ32. Этот вид мутации не позволяет вирусу иммунодефицита человека проникать в клетку.
В пуповинной крови содержатся стволовые клетки, в том числе и гемопоэтические, которые считаются предшественницами клеток крови. Переливание пуповинной крови может заменить трансплантацию костного мозга, в котором также есть гемопоэтические стволовые клетки. Пациентам, которые ранее излечились от ВИЧ, пересаживали стволовые клетки от взрослых доноров.
В рамках нового исследования ученые осуществили трансплантацию стволовых клеток из пуповинной крови. Американка с острым миелоидным лейкозом и ВИЧ принимала лекарства, которые не позволяют вирусу размножаться. В 2017 году она перенесла трансплантацию устойчивых к ВИЧ стволовых клеток, источниками которых были пуповинная кровь и взрослый донор. Терапия предполагала борьбу одновременно с раком и ВИЧ.
Процедура прошла успешно. Женщина перестала принимать лекарства против ВИЧ через 37 месяцев после пересадки и более четырех лет находится в ремиссии как иммунодефицита, так и лейкемии.
Одна копия мутации CCR5-Δ32 есть менее чем у 1% белых людей. В других популяциях ее можно встретить еще реже. В связи с этим трансплантация стволовых клеток с полезной мутацией пациентам-неевропейцам возможна не всегда. Если вероятность найти донора для европейского больного эквивалентна 40-70%, то для женщины смешанной расы — примерно 20%. Исследование продемонстрировало, насколько важно усиленно искать доноров с мутациями CCR5-Δ32.
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