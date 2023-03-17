Женщину впервые вылечили от ВИЧ с помощью пуповинной крови

Ученые из Университета Джонса Хопкинса сообщили, что им удалось помочь ВИЧ-положительной женщине смешанной расы. Больше четырех лет назад она перенесла трансплантацию пуповинной крови и находится в ремиссии иммунодефицита. Отчет появился в журнале Cell.

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Пациентам, которых удавалось вылечить от ВИЧ, пересаживали стволовые клетки с двумя копиями мутации CCR5-Δ32. Этот вид мутации не позволяет вирусу иммунодефицита человека проникать в клетку.

В пуповинной крови содержатся стволовые клетки, в том числе и гемопоэтические, которые считаются предшественницами клеток крови. Переливание пуповинной крови может заменить трансплантацию костного мозга, в котором также есть гемопоэтические стволовые клетки. Пациентам, которые ранее излечились от ВИЧ, пересаживали стволовые клетки от взрослых доноров.

В рамках нового исследования ученые осуществили трансплантацию стволовых клеток из пуповинной крови. Американка с острым миелоидным лейкозом и ВИЧ принимала лекарства, которые не позволяют вирусу размножаться. В 2017 году она перенесла трансплантацию устойчивых к ВИЧ стволовых клеток, источниками которых были пуповинная кровь и взрослый донор. Терапия предполагала борьбу одновременно с раком и ВИЧ.

Процедура прошла успешно. Женщина перестала принимать лекарства против ВИЧ через 37 месяцев после пересадки и более четырех лет находится в ремиссии как иммунодефицита, так и лейкемии.