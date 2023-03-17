Ученые выяснили, чем при тревожности похожи люди и собаки

Биологи из Гентского университета зафиксировали, что мозг тревожных собак меняется аналогично мозгу людей, которым диагностировали тревожные расстройства. Соответствующая научная статья появилась в PLOS One.

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Для тревожных расстройств у людей, несмотря на разнообразие таких заболеваний, характеры повышенные страх, эмоциональная чувствительность и негативные ожидания. Собаки при тревоге ведут себя беспокойно, напуганы и слегка возбуждены. Исследователи провели функциональную магнитно-резонансную томографию и изучили мозг здоровых и тревожных собак.

Выяснилось, что мозг тревожной собаки действительно изменен. При этом, чем сильнее степень изменения, тем выше уровень тревожности.

В частности, владельцы собак с наиболее активными областями мозга, которые работают со страхом, отмечали, что питомцы особенно сильно боятся незнакомых людей и собак. Еще у тревожных собак хуже связаны две области мозга, которые значимы для обучения и обработки информации. Ученые предполагают, что в связи с этим хозяева таких животных отмечали их низкую обучаемость.

Распространить выводы исследователей на всех собак не позволяет выборка: она была недостаточно большой и разнообразной. Однако результаты убедительно доказывают, что есть поддающиеся измерению различия в мозге тревожных и здоровых собак. Полученные данные могут быть полезны, чтобы в будущем разработать эффективное лечение тревожности.