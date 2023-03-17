Из-за сидячего образа жизни часто нарушается работа желчевыводящих путей. Об этом "Москве 24" гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева.

Чтобы пищеварительная система работала правильно, важно двигаться. Если регулярно долгое время проводить сидя, могут возникнуть запоры. У желчного пузыря станет ниже сократительная способность. Это значит, что он будет вялым и малоактивным.

Запоры начинаются, когда желчи в организме недостаточно. Одна из ее функций — стимулировать работу кишечника. Помимо этого, она помогает всасываться жирам. Когда ее мало, хуже усваиваются жирорастворимые витамины.

От жиров зависит состояние кожи — она становится сухой, когда жиры плохо усваиваются — и на уровень гормонов в организме. Например, с их участием вырабатываются тестостерон, эстроген и кортизол.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что болезни желудочно-кишечного тракта, как правило, возникают не по одной, а по нескольким причинам. Их провоцирует не только малоподвижный образ жизни, но и особенности питания, частота стрессов и наследственность.