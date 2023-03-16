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2 часа назад

Лор Ризаев назвал основные причины развития отита

Мира Маркина

Оториноларинголог Антон Ризаев в беседе с "Газетой.RU" перечислил факторы, которые провоцируют отит.

Лор назвал основные причины развития отита
Фото: UnsplashUnsplash

Прежде всего медик предостерег от использования ватных палочек. По словам эксперта, привычка чистить уши ватными палочками нередко приводит к повреждению наружного слухового прохода, что провоцирует размножение инфекции и возникновение отита.

Помимо этого, воспаление может начаться после использования чужих наушников или после длительного нахождения воды в наружном слуховом проходе.

Лор Зайцев объяснил, как лечат гайморит пункцией пазух и почему процедуры не стоит бояться

Ризаев подчеркнул, что одинаковую опасность представляет как пресная, так и соленая вода. Вот почему крайне важно сразу же удалять жидкость после душа, бассейна или моря.

В заключение врач напомнил, что отит может возникнуть после переохлаждения. Например, после длительного воздействия сквозняка.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что лор перечислил болезни, на которые указывает шум в ушах.

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