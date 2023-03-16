Лор назвал основные причины развития отита

Оториноларинголог Антон Ризаев в беседе с "Газетой.RU" перечислил факторы, которые провоцируют отит.
Прежде всего медик предостерег от использования ватных палочек. По словам эксперта, привычка чистить уши ватными палочками нередко приводит к повреждению наружного слухового прохода, что провоцирует размножение инфекции и возникновение отита.
Помимо этого, воспаление может начаться после использования чужих наушников или после длительного нахождения воды в наружном слуховом проходе.
Ризаев подчеркнул, что одинаковую опасность представляет как пресная, так и соленая вода. Вот почему крайне важно сразу же удалять жидкость после душа, бассейна или моря.
В заключение врач напомнил, что отит может возникнуть после переохлаждения. Например, после длительного воздействия сквозняка.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что лор перечислил болезни, на которые указывает шум в ушах.