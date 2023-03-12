Выяснилось, что белки защищают от депрессии

Исследователи Базельского университета обнаружили, что у спортсменов-подростков, в организм которых поступало больше белка, уровень депрессии был ниже. Соответствующую научную статью опубликовал Psychology of Sport & Exercise.

Авторы отмечают, что диета способна влиять на психоэмоциональное состояние, включая риск депрессии. Тем не менее, пока не установлено, что именно в пище воздействует на ментальное здоровье.

Исследование длилось 10 месяцев, у нем участвовали 134 спортсмена. Испытуемые в начале и в конце эксперимента заполнили опросник, подробно рассказав о своем рационе. По полученным данным ученые рассчитали, сколько энергии, макро- и микроэлементов получают подростки. Чтобы определить уровень депрессии, среди участников исследования провели психологическое тестирование.

Когда исследование только начиналось, у 14% участников были средние или тяжелые симптомы депрессии. К концу исследования доля снизилась до 11%. Согласно результатам эксперимента, чем больше белка потребляли спортсмены-подростки, тем ниже становился уровень их депрессии при повторной оценке. Другие микронутриенты не влияли на ментальное здоровье испытуемых.