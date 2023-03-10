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50 минут назад

Эндокринолог Ракша объяснила, чем женская алопеция отличается от мужской

Мира Маркина

Алопеция у мужчин может стать причиной полного облысения, а женщину просто теряют часть волос. Об этом эндокринолог Александра Ракша рассказала "Газете.ру".

Врач объяснила, чем различаются женская и мужская алопеция
Фото: PxherePxhere

По словам специалиста, мужчины лысеют, как правило, из-за мужских половых гормонов андрогенов и наследственности. Женская алопеция чаще начинается после 40 лет во время менопаузы.

Причиной облысения может стать также повышенное и прогрессирующее выпадение волос. Это заболевание, которое требует помощи доктора.

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Ранее "Рамблер" рассказывал, как нельзя сушить волосы.

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