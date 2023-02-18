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26 минут назад

Какие напитки провоцируют облысение

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Облысение — проблема, которая распространена среди людей по всему миру. Несмотря на то что существует множество способов замедлять этот процесс и скрывать его последствия, контролировать выпадение волос в конечном счете непросто.

Какие напитки провоцируют облысение
Фото: PxherePxhere

Согласно одному из последних исследований, риск облысения у мужчин также повышают сладкие напитки. "Рамблер" спросил, что по этому поводу думает врач общей практики Денис Прокофьев.

Результаты нового исследования, которые опубликовала платформа Nutrients, показывают на то, что выпадение волос (алопеция), особенно у молодых мужчин, может быть связано с любовью к сладким напиткам. В их числе:

  • газировка,
  • соки с добавлением сахара,
  • спортивные напитки,
  • сладкие кофейные напитки.

Волосы выпадают из-за того, что в такие напитки добавляют слишком много сахаров. Повышается уровень глюкозы в крови, и возникает сверхактивный полиоловый путь: глюкоза превращается во фруктозу слишком активно, негативно воздействует на организм и может увеличивать риск диабета.

Как нельзя сушить волосы

На взгляд Дениса Прокофьева, исследованию стоит доверять, однако сахар — не единственный фактор, который приводит к раннему облысению.

В медицине два фактора риска, которые приводят к серьезным заболеваниям, в том числе преждевременной алопеции. Это сахар и соль. Тем не менее на выпадение волос влияют очень многие факторы. И при сборе анамнеза мы должны смотреть на дату начала выпадения волос, на периодичность, на анализы, на лекарственные препараты, которые принимал пациент. Это важные показатели, которые нужно принимать во внимание.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
ЗОЖ,
18+
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