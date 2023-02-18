Какие напитки провоцируют облысение

Облысение — проблема, которая распространена среди людей по всему миру. Несмотря на то что существует множество способов замедлять этот процесс и скрывать его последствия, контролировать выпадение волос в конечном счете непросто.
Согласно одному из последних исследований, риск облысения у мужчин также повышают сладкие напитки. "Рамблер" спросил, что по этому поводу думает врач общей практики Денис Прокофьев.
Результаты нового исследования, которые опубликовала платформа Nutrients, показывают на то, что выпадение волос (алопеция), особенно у молодых мужчин, может быть связано с любовью к сладким напиткам. В их числе:
Волосы выпадают из-за того, что в такие напитки добавляют слишком много сахаров. Повышается уровень глюкозы в крови, и возникает сверхактивный полиоловый путь: глюкоза превращается во фруктозу слишком активно, негативно воздействует на организм и может увеличивать риск диабета.
На взгляд Дениса Прокофьева, исследованию стоит доверять, однако сахар — не единственный фактор, который приводит к раннему облысению.