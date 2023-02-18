Какие напитки провоцируют облысение

В медицине два фактора риска, которые приводят к серьезным заболеваниям, в том числе преждевременной алопеции. Это сахар и соль. Тем не менее на выпадение волос влияют очень многие факторы. И при сборе анамнеза мы должны смотреть на дату начала выпадения волос, на периодичность, на анализы, на лекарственные препараты, которые принимал пациент. Это важные показатели, которые нужно принимать во внимание.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог