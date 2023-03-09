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3 часа назад

Невролог Чудинская рассказала, о чем может сигнализировать звон в ушах

Мария Иглина

Врач высшей категории и врач-невролог АО "Медицина" Галина Чудинская заявила, что звон в ушах может свидетельствовать о проблемах со звукопроведением или звуковосприятием, а также об отосклерозе и об отите. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Газетой.Ru".

Невролог рассказала, о чем может сигнализировать звон в ушах
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Говоря о проблемах со звукопроведением, медик тметила, что это могут быть заболевания в мембране барабанной перепонки или болезнь среднего уха: стремечка и наковальни

Также причиной звона в ушах может стать невринома слухового нерва – это доброкачественное опухолевое образование, которое может развиваться в слуховом нерве. Кроме этого, он может быть вызван и другими объемными образованиями в мостомозжечковом угле головного мозга.

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Причиной шума в ушах может быть отосклероз и его начальная форма — отит.

При возникновении звона в ушах необходимо обратиться к лор-врачу и сурдологу. Первый осматривает ухо снаружи, а второй с помощью проведения аудиограммы может дифференцировать, на каком уровне происходит нарушение звуковосприятия или звукопроведения. При звоне в ушах также может понадобится консультация невролога.

Ранее врач рассказал, когда микроволновые печи могут спровоцировать рак.

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