Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
55 минут назад

Ученые выяснили, как специи влияют на атрофию мышц у пожилых

Мира Маркина

Ученые из Университета Колорадо оценили, могут ли специи замедлить атрофию мышц у пожилых людей и замедлить снижение качества жизни. Результаты исследования опубликовал журнал Nutrients.

Ученые выяснили, как специи влияют на атрофию мышц у пожилых
Фото: PxherePxhere

Начиная с 30 лет человек терять 3-8% мышечной массы за десятилетие. С 60 лет этот начинает происходить быстрее, что может стать причиной остеопороза, снижения качества жизни и инвалидности. Правильное питание и грамотно выстроенные тренировки способны сделать снижение мышечной массы и когнитивных функций медленнее. Однако пожилые люди часто не получают ежедневную норму белка. Ученые предположили, что специи могут поспособствовать тому, чтобы блюд, насыщенных белком, в рационе пожилых стало больше.

В исследовании участвовали 109 пожилых людей. У половины участников были мясные закуски, а у остальных — вегетарианские. Некоторые блюда приправили специями, в другие добавили только соль и перец. Все продукты были одинаково нежными, не возникало трудностей с тем, чтобы прожевать и проглотить их. Калорийность и содержание макронутриентов во всех блюдах было эквивалентным.

Ученые выяснили, как легко омолодить мышцы

В результате специи сделали вкус блюд более насыщенным. И растительная, и мясная пища стали привлекательнее для участников эксперимента благодаря приправам. Тем не менее, больше потреблять белка пожилые люди не стали. Из этого следует, что необходимо продолжать искать действенный способ.

Ранее "Рамблер" писал, сколько белка в день нужно пожилым людям, чтобы поддерживать здоровье мышц.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий