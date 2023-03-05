Ученые выяснили, как специи влияют на атрофию мышц у пожилых

Ученые из Университета Колорадо оценили, могут ли специи замедлить атрофию мышц у пожилых людей и замедлить снижение качества жизни. Результаты исследования опубликовал журнал Nutrients.

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Начиная с 30 лет человек терять 3-8% мышечной массы за десятилетие. С 60 лет этот начинает происходить быстрее, что может стать причиной остеопороза, снижения качества жизни и инвалидности. Правильное питание и грамотно выстроенные тренировки способны сделать снижение мышечной массы и когнитивных функций медленнее. Однако пожилые люди часто не получают ежедневную норму белка. Ученые предположили, что специи могут поспособствовать тому, чтобы блюд, насыщенных белком, в рационе пожилых стало больше.

В исследовании участвовали 109 пожилых людей. У половины участников были мясные закуски, а у остальных — вегетарианские. Некоторые блюда приправили специями, в другие добавили только соль и перец. Все продукты были одинаково нежными, не возникало трудностей с тем, чтобы прожевать и проглотить их. Калорийность и содержание макронутриентов во всех блюдах было эквивалентным.

В результате специи сделали вкус блюд более насыщенным. И растительная, и мясная пища стали привлекательнее для участников эксперимента благодаря приправам. Тем не менее, больше потреблять белка пожилые люди не стали. Из этого следует, что необходимо продолжать искать действенный способ.