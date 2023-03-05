Ученые выяснили, как специи влияют на атрофию мышц у пожилых

Ученые из Университета Колорадо оценили, могут ли специи замедлить атрофию мышц у пожилых людей и замедлить снижение качества жизни. Результаты исследования опубликовал журнал Nutrients.
Начиная с 30 лет человек терять 3-8% мышечной массы за десятилетие. С 60 лет этот начинает происходить быстрее, что может стать причиной остеопороза, снижения качества жизни и инвалидности. Правильное питание и грамотно выстроенные тренировки способны сделать снижение мышечной массы и когнитивных функций медленнее. Однако пожилые люди часто не получают ежедневную норму белка. Ученые предположили, что специи могут поспособствовать тому, чтобы блюд, насыщенных белком, в рационе пожилых стало больше.
В исследовании участвовали 109 пожилых людей. У половины участников были мясные закуски, а у остальных — вегетарианские. Некоторые блюда приправили специями, в другие добавили только соль и перец. Все продукты были одинаково нежными, не возникало трудностей с тем, чтобы прожевать и проглотить их. Калорийность и содержание макронутриентов во всех блюдах было эквивалентным.
В результате специи сделали вкус блюд более насыщенным. И растительная, и мясная пища стали привлекательнее для участников эксперимента благодаря приправам. Тем не менее, больше потреблять белка пожилые люди не стали. Из этого следует, что необходимо продолжать искать действенный способ.
Ранее "Рамблер" писал, сколько белка в день нужно пожилым людям, чтобы поддерживать здоровье мышц.