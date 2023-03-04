Эндокринолог объяснила, сколько белка нужно пожилым для мышц

Чтобы предотвратить саркопению, то есть потерю мышечной массы при старении, следует не только тренироваться, но и употреблять не меньше грамма белка на килограмм массы в день. Об этом эндокринолог Юлия Онучина рассказала "Газете.ру".

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Специалист подчеркнула, что правильное питание не менее важно, чем регулярные физические нагрузки. Несколько экспертных групп сходятся на том, что здоровым пожилым людям необходимо минимум 1-1,2 грамма на килограмм массы тела в день. Если у пациента синдром старческой астении с сохраненной функцией почек, стоит увеличить количество белка до 1-1,5 г/кг массы тела в день.

Что касается физической нагрузки, по мнению Онучиной, важно чередовать аэробные и анаэробные ее типы. К первым относятся бег, танцы, плавание или езда на велосипеде, а ко вторым — силовые тренировки. Менять тип нагрузки стоит через день.

Юлия Онучина напоминает: саркопения — многолетний процесс. Поэтому физическую нагрузку и контроль употребления белка стоит сделать частью своей жизни уже в молодости. В среднем возрасте нужно следить за уровнем холестерина, липидов низкой плотности и глюкозы в крови. Не менее важный показатель — артериальное давление.