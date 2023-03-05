Ученые выявили, какая мутация поможет регулировать боль

Нейробиологи из Института Бутантана в Сан-Паулу обнаружили мутацию в геноме, которая позволит регулировать боль. Соответствующую научную статью опубликовал Journal of Clinical Investigation.

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Команда исследователей изучала рецептор сенсорных нейронов TRPV1, благодаря которому человек может ощущать жжение. Ученые считают, что, если отключить этот рецептор, отключится и боль.

Нейробиологи изучили базу данных генома, чтобы сравнить, как работает рецептор TRPV1 у птиц и людей. В гене K710N, который кодирует этот рецептор, обнаружилось пять мутаций, влияющих на нечувствительность к боли. Мыши с мутацией K710N были менее гиперчувствительны к повреждению нервов, при том что на вредное тепло реагировали по-прежнему.

Ученые планируют продолжить изучать этот ген. Особое внимание уделят его мутациям и возможности создать на их основе эффективные способы борьбы с болью.

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