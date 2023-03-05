Ученые выявили, какая мутация поможет регулировать боль

Нейробиологи из Института Бутантана в Сан-Паулу обнаружили мутацию в геноме, которая позволит регулировать боль. Соответствующую научную статью опубликовал Journal of Clinical Investigation.
Команда исследователей изучала рецептор сенсорных нейронов TRPV1, благодаря которому человек может ощущать жжение. Ученые считают, что, если отключить этот рецептор, отключится и боль.
Нейробиологи изучили базу данных генома, чтобы сравнить, как работает рецептор TRPV1 у птиц и людей. В гене K710N, который кодирует этот рецептор, обнаружилось пять мутаций, влияющих на нечувствительность к боли. Мыши с мутацией K710N были менее гиперчувствительны к повреждению нервов, при том что на вредное тепло реагировали по-прежнему.
Ученые планируют продолжить изучать этот ген. Особое внимание уделят его мутациям и возможности создать на их основе эффективные способы борьбы с болью.
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