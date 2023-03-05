Выяснилось, что поможет пожилым людям с устойчивой депрессией

Бороться с клинической депрессией пожилым людям может помочь антипсихотик арипипразол в качестве добавки к основной терапии. Это обнаружили в Вашингтонском университете, а результаты исследования опубликовал The New England Journal of Medicine.

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Когда больные депрессией не реагируют на медикаменты, врачи стараются подобрать другой антидепрессант. Тем не менее, согласно новому исследованию, эффективнее может быть комбинировать применяемые препараты с веществами другого класса.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 742 человека от 60 лет с депрессией, которая не поддается стандартному лечению. Сначала 619 пациентов, принимающих антидепрессанты, случайным образом разделили на три группы.

В первой группе испытуемые не меняли лекарство, но в дополнение им назначили арипипразол. Вторая группа тоже по-прежнему принимала антидепрессанты, но в сочетании с бупропионом. Третья группа участников эксперимента стала лечиться только бупропионом, который до этого не использовала.

На протяжении 10 недель пациенты каждые две недели созванивались с терапевтами или приходили в больницу, чтобы обсудить и при необходимости изменить лечение. В итоге ученые обнаружили, что у тех, кто добавил к терапии арипипразол, была более устойчивая ремиссия депрессии, а настроение улучшалось сильнее.

Тем не менее, отмечают исследователи, новый подход оказался эффективным почти для 30% пациентов. Это означает, что необходимо искать и разрабатывать способы бороться с депрессией, которые будут более эффективными.

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