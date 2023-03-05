Выяснилось, что поможет пожилым людям с устойчивой депрессией

Бороться с клинической депрессией пожилым людям может помочь антипсихотик арипипразол в качестве добавки к основной терапии. Это обнаружили в Вашингтонском университете, а результаты исследования опубликовал The New England Journal of Medicine.
Когда больные депрессией не реагируют на медикаменты, врачи стараются подобрать другой антидепрессант. Тем не менее, согласно новому исследованию, эффективнее может быть комбинировать применяемые препараты с веществами другого класса.
Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 742 человека от 60 лет с депрессией, которая не поддается стандартному лечению. Сначала 619 пациентов, принимающих антидепрессанты, случайным образом разделили на три группы.
В первой группе испытуемые не меняли лекарство, но в дополнение им назначили арипипразол. Вторая группа тоже по-прежнему принимала антидепрессанты, но в сочетании с бупропионом. Третья группа участников эксперимента стала лечиться только бупропионом, который до этого не использовала.
На протяжении 10 недель пациенты каждые две недели созванивались с терапевтами или приходили в больницу, чтобы обсудить и при необходимости изменить лечение. В итоге ученые обнаружили, что у тех, кто добавил к терапии арипипразол, была более устойчивая ремиссия депрессии, а настроение улучшалось сильнее.
Тем не менее, отмечают исследователи, новый подход оказался эффективным почти для 30% пациентов. Это означает, что необходимо искать и разрабатывать способы бороться с депрессией, которые будут более эффективными.
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